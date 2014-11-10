Рада має прийняти чітке рішення про відмову від позаблокового статусу - Турчинов

Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в інтерв’ю «ТСН. Тиждень», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«У нас немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції, і тільки об’єднання цивілізованих країн, у тому числі у військовому плані, зупинить агресію, яка сьогодні загрожує не лише Україні, а й усій Європі», - зазначив він.

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Ще одним з головних завдань, на думку Турчинова, є створення «одного з найпотужніших у Європі оборонних комплексів, однієї з найсильніших у Європі армій».

«Тільки коли ми будемо ставити такі завдання, ми зможемо не тільки звільнити Схід країни, а й повернути Крим», - підсумував він.