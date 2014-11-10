Турчинов не підписав закон про амністію терористів
02:33, 10 листопада 2014Політика
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Голова Верховної Ради Олександр Турчинов не підписав закон про амністію терористів через невиконання бойовиками взятих на себе зобов'язань
Турчинов не підписав закон про амністію терористів
Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна”, передає Еспресо.TV.
“Закон про амністію (для терористів Донбасу — Ред.) був проголосований, але жодних передумов, після яких повинна наступати амністія, ні терористи, ні російські військові не збирались виконувати. Тому я навіть не підписав цей закон і не надіслав його до Адміністрації президента”, — сказав Турчинов.
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Нагадаємо, документ, запропонований Президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада у закритому режимі ухвалила 16 вересня. Зокрема, він передбачає звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності деякого зі збройних формувань за певних умов.
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