Турчинов не підписав закон про амністію терористів

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна”, передає Еспресо.TV.

“Закон про амністію (для терористів Донбасу — Ред.) був проголосований, але жодних передумов, після яких повинна наступати амністія, ні терористи, ні російські військові не збирались виконувати. Тому я навіть не підписав цей закон і не надіслав його до Адміністрації президента”, — сказав Турчинов.

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Нагадаємо, документ, запропонований Президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада у закритому режимі ухвалила 16 вересня. Зокрема, він передбачає звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності деякого зі збройних формувань за певних умов.