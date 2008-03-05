Шуфрич: Тимошенко має платити Балозі за картинку «нашу Юлю мордують!»

«Тимошенко сьогодні вибрала непросту тактику: всі наїзди терпіти, але робити все одно по-своєму. При цьому створюється картинка, що "Ющенко не дає Тимошенко працювати, знову нашу Юлю мордують". За це Тимошенко мала би Балозі доплачувати», - заявив нардеп-регіонал Нестор Шуфрич в інтерв`ю Українській правді.

Шуфрич упевнений, що в результаті розвитку конфлікту між Секретаріатом Ющенка і кабміном Тимошенко президент залишиться в програші. «Подивіться на відносини Ющенко–Тимошенко! Дурневі зрозуміло, що це – війна, яка однозначно нічого хорошого Ющенку не принесе, - заявив Шуфріч. - В моєму розумінні, у Ющенка був єдиний шанс – це укріпити в Конституції повноваження прем`єр-міністра і переконати Тимошенко не йти на вибори президента».

Проте конфлікт розвивається. «В рамках конфлікту з Тімошенко Балога намагається укріпити свою корупційну позицію», - вважає Шуфрич. Але це, на його думку, грає на руку Тимошенко «Я абсолютно упевнений - провокаційні дії секретаріату викликають тільки співчуття у помаранчевого електорату щодо Тимошенко. Не випадково сьогодні її підтримують у 4–5 разів більше, ніж особисто Ющенка».