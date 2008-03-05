Ющенко вимагає від Тимошенко негайного продовження газових переговорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає негайного продовження газових переговорів з Росією. Про це йдеться в листі до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент зазначає: “Шановна Юліє Володимирівно! Розвиток ситуації, пов`язаної з поставками газу в Україну, зобов`язує мене в черговий раз звернути Вашу увагу на недостатні та неадекватні дії уряду з реалізації домовленостей, досягнутих між Президентами України та Російської Федерації 12 лютого цього року в Москві, зміст яких доведено до уряду відповідними директивами”.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що “на сьогодні російська сторона суттєво обмежила надходження газу в Україну. Немає жодних домовленостей щодо забезпечення балансу газу на 2008 рік та відповідної договірної бази. Рівень розрахунків за газ знаходиться на критично низькій відмітці. Разом з тим ВАТ «Газпром» не розраховується за послуги з транзиту російського газу в Європу”.

Така ситуація викликає глибоке занепокоєння Європейської Комісії, відзначає Президент.

Єдиним реальним виходом є негайне продовження переговорів, заявляє він.

“Вимагаю терміново надати НАК «Нафтогаз України» директиви, зміст яких має відповідати положенням затверджених Президентом України директив з урахуванням результатів останніх переговорів”, - зазначає В.ЮЩЕНКО в листі до Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2008 р. на переговорах у Москві, які проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - керівники НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» Олег ДУБИНА та Олексій МІЛЛЕР, сторони домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних початках спільне підприємство "Газпрому" та НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

14 лютого мали бути підписані перші документи щодо створення спільних підприємств «Газпрому» і «Нафтогазу України».

Крім того, президенти України і Росії домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне погашати «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Раніше «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг сягнув 1,5 млрд. дол.

Вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішення проблем із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов поставок у 2008 році.

4 березня о 20.00 мск ВАТ "Газпром" скоротив ще на 25% постачання газу до України.

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ увечері 4 березня заявив, що якщо українська сторона не повернеться за стіл переговорів завтра, то "Газпром" не виключає ще одного скорочення поставок газу до України.

Як повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України», "Нафтогаз" намагатиметься відновити переговори з ВАТ "Газпром" про постачання газу Україні.