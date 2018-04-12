Савченко пояснила, коли припинить голодування

Надія Савченко заявляє про погіршення стану здоров'я через голодування.

Народний депутат Надія Савченко заявила, що у зв'язку з голодуванням стан її здоров'я погіршується, але припиняти його вона не збирається.

"Мій стан на сьогодні, 11.04.2018р.,: здоров’я від голодування погіршується в межах норми, але не критично", - йдеться у її повідомленні в Facebook.

Читайте такожСавченко попросила Луценка не перешкоджати її політичній діяльності

"Я продовжую голодування до того дня, поки не буду на волі і не зможу повноцінно захищатися в судах та захищати себе, свою родину, своїх близьких та народ України, поки не зможу повноцінно виконувати свою діяльність як народного депутата України та політичну діяльність", - додала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру.

23 березня у Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, підозрювана оголосила про початок голодування.

У цей день суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

29 березня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів народного депутата Надії Савченко на рішення суду першої інстанції.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.