У квартиру Савченко нагрянули з обшуками

Адвокат Савченко присутній при обшуку.

Правоохоронці проводять обшук у квартирі заарештованої за підозрою в підготовці терактів і поваленні державної влади нардепа Надія Савченко.

Про це "Українській правді" повідомив захисник Савченко Олег Соловей.

"У квартирі Надії зараз проходить слідча дія - обшук. Адвокат Дмитро Бугай там присутній. Він пише свої зауваження", - сказав захисник.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.