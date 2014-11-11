ОБСЄ спростувала обвинувачення у розкритті даних про дислокацію сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

"Ми не розкриваємо позицій українських військових", - запевняє Боцюрків.

Зокрема, він пояснив, що місія звітує неупереджено та з позицій нейтральності. Також, за його словами, місія не може приховувати ті чи інші дії.

Читайте такожМіноборони: більшість спостерігачів місії ОБСЄ в Маріуполі виявилися росіянамиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 листопада, в РНБО заявили, що українська сторона занепокоєна розголошенням окремими представниками моніторингової місії ОБСЄ інформації про дислокацію українських підрозділів в зоні проведення АТО та сподівається, що такі випадки надалі не повторюватимуться.

Раніше група "Інформаційний спротив" заявила про припинення експертного співробітництва з ОБСЄ.

«Ми високо цінуємо зусилля й діяльність представників ОБСЄ з європейських країн. Проте поки в ОБСЄ широко представлені громадяни Росії, ця організація, на наш глибокий жаль, дуже часто виступає в ролі ширми для агресивних планів РФ проти України. Зважаючи на це, ми вважаємо неможливою подальшу спільну роботу з цією організацією», - заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук