ОБСЄ доповідає росіянам про місця дислокації українських військових

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, які вчора зустрічалися з представниками України і Росії в "Загальному центрі контролю і координації", оприлюднили інформацію про місце дислокації українських військових.

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Таким чином, російські військові дізналися подробиці розташування важкої артилерії і танків українських силовиків в районі села Карлівка Донецької області, повідомляє ZN.ua.

У своєму звіті ОБСЄ зазначили, що мають намір далі "співпрацювати з загальним центром".

Також в ОБСЄ "поскаржилися", що на шляху через Карлівку в зону АТО українські військові затримали моніторингову групу, вимагаючи документи. Відпустили групи ОБСЄ через 2,5 години.

У так званому "Спільному центрі контролю і координації" працюють представники ОБСЄ, Збройних сил України, а також Збройних сил Росії, які, як відомо, надають терористам як політичну, так і військову підтримку. Сама ж Росія присутність своїх військ в Україні спростовує вже кілька місяців, незважаючи на величезну кількість незаперечних доказів.