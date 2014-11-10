"Інформаційний спротив" відмовляється від контактів з ОБСЄ

Про це повідомив координатор групи Дмитро Тимчук.

"Зважаючи на останні події (мається на увазі звіт спостерігачів ОБСЄ щодо загибелі людей поблизу школи №63 у Донецьку в результаті обстрілу, як і раніше мали місце факти співпраці ОБСЄ з терористами і діяльність на користь агресора в особі РФ) ми, тобто гурт "Інформаційне Опір", змушені відмовитися від контактів з представниками Вашої організації", - йдеться в повідомленні.

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Тимчук попросив читати цю заяву офіційною відмовою "від контактів з даною організацією, з якою ми співпрацювали з весни 2014 року".

"Ми високо цінуємо зусилля і діяльність представників ОБСЄ з європейських країн. Однак поки в ОБСЄ широко представлені громадяни Росії, ця організація, на наш превеликий жаль, дуже часто виступає в ролі ширми для агресивних планів РФ проти України. Зважаючи на це, ми вважаємо неможливою подальшу спільну роботу з даною організацією", - підсумував Тимчук.