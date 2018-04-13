"Вода і сині "Прилуки": сестра розповіла, як голодує Савченко в СІЗО

За словами сестри, у СІЗО СБУ раціон Надії Савченко більш простий, ніж у російській в'язниці.

Сестра народного депутата Надії Савченко Віра розповіла, як проходить її голодування в СІЗО.

Про це повідомляє "Страна.юа".

"Голодування в українській в'язниці Надія проводить у більш жорсткій формі, ніж у російській", - розповіла Віра.

Читайте такожДопит Савченко на поліграфі призупинили через проблеми з серцем - сестра

Якщо тоді Савченко приймала спеціальні суміші, то в СІЗО СБУ у неї раціон більш убогий.

"Зараз Надія п'є тільки воду і чай без цукру. І все, - розповідає Віра. - Вода різна - мінеральна і просто сира або кип'ячена. Якщо чергувати сорт води, то менше нудить. Ще цигарки. Але Надія перейшла на більш легкі - "Прилуки сині".

Як повідомляв УНІАН, підозрювана у підготовці терактів і повалення державної влади Надія Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.