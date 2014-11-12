В районі Новоазовська та Первомайська формуються нові ударні групи російських військ - ІС

09:21, 12 листопада 2014
Політика
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У район н. п. Новоазовськ прибула зведена ротна тактична група Північного флоту ВМФ Росії (незадовго до цього дана РТГ була зафіксована в районі н. п. Каменськ-Шахтинський, Ростовська область РФ).

Новоазовск / cheap-trip.eu / cheap-trip.eu

Передбачається, що дана група увійде до складу передового ешелону ударного угруповання російсько-терористичних військ на приморському напрямку.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Про це повідомляє Дмитро Тимчук.

Група сформована на основі підрозділів морської піхоти РФ.

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В районі н. п. Первомайськ йде зосередження нової ударної тактичної групи противника. Дана група складається з декількох ротних тактичних груп російських військ (головним чином зі складу мотострілкових бригад ЮВО, і принаймні одна з них являє собою зведену групу російських ВДВ) і формувань «народного ополчення» А. Мозгового, до складу якого влилося чимало бойовиків з складу колишньої угруповання В. Безлера і Макіївського загону «ополчення».

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