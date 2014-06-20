У Первомайську терористи захопили військкомат - МВС

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook глава Управління зі зв'язків з громадськістю обласного МВС Тетяна Погукай.

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