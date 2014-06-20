У Первомайську терористи захопили військкомат - МВС
14:07, 20 червня 2014Політика
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У Первомайську Луганської області 19 червня група озброєних людей захопили приміщення Первомайско-Попаснянського військового комісаріату.
Терористи захопили військкомат / pervomaysk.in.ua
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook глава Управління зі зв'язків з громадськістю обласного МВС Тетяна Погукай.
Читайте такожУ центрі Донецька терористи захопили дитячо-молодіжний центр"19 червня озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфльований одяг, захопили приміщення та майно Первомайсько-Попаснянського військового комісаріату, розташованого по вулиці Макаренка, 17. Даний факт зареєстровано в ЄРДР", - написала вона.
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