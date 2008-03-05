У Держдумі РФ не радять Україні зазіхати на транзитний газ

Заступник голови Державної думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ закликає українську сторону "не зазіхати" на обсяги газу, який призначений для експорту в далеке зарубіжжя, і зайняти конструктивну позицію в "газовому конфлікті".

Як передає ІТАР-ТАРС, В.ЯЗЄВ висловив сподівання, що в ситуацію втрутиться Єврокомісія, зазначивши, що "в Європейському союзі газових підприємств є розуміння того, що в цьому конфлікті винна українська сторона".

За словами заступника голови Держдуми, нинішня ситуація - "прямий наслідок внутрішньополітичної обстановки в Україні". "Українська сторона не виконує досягнуті 12 лютого домовленості двох президентів. Досі не створене спільне підприємство для реалізації газу, немає контракту на постачання газу в 2008 році, немає розрахунку за поставлений вже газ", - сказав він.

В.ЯЗЄВ назвав дії "Газпрому" "адекватними ситуації і абсолютно правильними".

На запитання, чи скорочуватиме російська сторона й надалі постачання газу до України, якщо конфліктна ситуація продовжитися, В.ЯЗЄВ заявив: "Буде".

Як повідомляв УНІАН, 4 березня "Газпром" скоротив постачання природного газу до України ще на 25% від звичайного обсягу постачання, довівши загальне скорочення до 50%.

"Газпром" пояснює ухвалення такого рішення тим, що досі не врегульовані питання щодо заборгованості за спожитий газ і підписання контрактів на 2008 рік.

У свою чергу, "Нафтогаз України" вважає, що обмеження постачання газу до України суперечить головному принципу технічних умов взаємин між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в газовій сфері, а саме: забезпеченню безперебійного і безаварійного транзиту російського газу для європейських споживачів за умови забезпечення газового балансу України.

Компанія заявляє, що може гарантувати безперебійний транзит для європейських споживачів доти, доки це не загрожуватиме енергетичній безпеці України.

У випадку, якщо "Газпром" продовжить грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи обсяги постачання газу до України, "Нафтогаз України" залишає за собою право вжити адекватних дій для захисту інтересів споживачів України.