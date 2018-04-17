Так робив Гітлер: Ляшко закликав розстрілювати та закопувати в асфальт за неякісний ремонт доріг

Очільник РПЛ показав у Верховній Раді фото українських доріг, вкритих величезними ямами.

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав закопувати в асфальт робітників та чиновників, причетних до неякісного ремонту доріг в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав, виступаючи сьогодні у Верховній Раді і демонструючи фото з Facebook, на яких зображені дороги з великими ямами.

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Він розкритикував прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який розказує про відремонтовані дороги. За словами Ляшка, літаючи гелікоптером, «з висоти пташиного польоту не видно, які дороги».

Депутат повідомив, що на одній з фото - дорога в Полтавській області, а в ямі, за його словами, «стоїть голова Лубенської районної ради». При цьому Ляшко зазначив, що на ремонт доріг цій області минулого року було виділено 300 млн грн.

Говорячи про ремонт доріг у Миколаївські області, якій, за словами Ляшка, було виділено 800 млн грн, і демонструючи фото, він зазначив: «Подивіться, як відремонтували дороги в Миколаївській області - там (йдеться про велику вибоїну на дорозі - УНІАН) ціла сім'я може поселитися, на пікнік виїхати і ще й корів туди можна всунути, в ту яму».

Також Ляшко стверджує, що від Запоріжжя до Маріуполя можна їхати не менш як 5 годин «по тих колдобинах і колдойобинах".

Він наголосив, що фракція Радикальної партії вимагає заборонити проведення ямкового ремонту доріг.

"А в оті ями… закопувати тих, хто організовував ремонт доріг, - починаючи від керівника ремонтної дільниці і всіх, хто ремонтував ті дороги. Закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Так, як Гітлер робив, з безбілетниками боровся: вивели, розстріляли пару чоловік – по сьогоднішній день всі платять за білети", - заявив Ляшко.

"Якщо хочемо нормальні дороги, то має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання. Доріг немає, а маєтки, як гриби після дощу ростуть, і мільярди крадуть з кишень українців", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін у 2018 році планує забезпечити ремонт 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення. Цього року на дорожні роботи виділять майже 47 млрд грн.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. Уряд планує в 2018-2022 роках відремонтувати близько 20 тис. км українських доріг з фінансуванням близько 300 млрд грн.