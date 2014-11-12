Бойовики за день 15 разів обстріляли позиції сил АТО: 1 військовий загинув, 4 поранені

Упродовж дня бойовики 15 разів обстріляли позицій сил Антитерористичної операції, 1 український військовий загинув, четверо поранені.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Ситуація в районі траси Бахмутка залишається складною. Переважна частина 15 обстрілів, що здійснили протягом дня бойовики, була зосереджена на блокпостах, опорних та зосереджених пунктах, що дислокуються в цьому районі», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що бандити вели обстріл з мінометів та артилерії. Сили АТО завдавали вогневих ударів у відповідь.

«Під час виконання спеціального завдання з виявлення та блокування незаконних збройних формувань, ми втратили одного українського військовослужбовця, який пішов з життя від отриманих поранень. Ще чотирьох поранених доставили до медичних закладів», - наголошує прес-центр АТО.