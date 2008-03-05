НАТО відклало питання про приєднання Грузії і України

На саміті НАТО, який пройде на початку квітня в Бухаресті, Грузія і Україна не будуть переведені на наступний рівень співпраці з Альянсом.

Як передає Лента.ру, про це заявив спеціальний представник Генерального секретаря НАТО Роберт СІММОНС на прес-конференції в Москві.

Р.СІММОНС позитивно оцінив партнерство республік з НАТО. Проте зазначив, що надання їм Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, після виконання якого ці країни зможуть вступити до Альянсу, поки що неможливо через розбіжності між іншими членами блоку.

Спецпредставник Генсека Альянсу підкреслив, що ніхто, крім самих учасників НАТО, не може накласти вето на приєднання до блоку нових членів. "З іншого боку, серед самих держав НАТО консенсусу з цього питання немає, і, відповідно, це питання в Бухаресті винесене не буде", - резюмував Р.СІММОНС.

Як уже повідомлялося, саміт країн-учасниць НАТО пройде в румунській столиці 2-4 квітня. У січні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК надіслали листа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, в якому міститься офіційна заява української влади про приєднання до ПДЧ. Поява цього листа спровокувала парламентську кризу в Україні.