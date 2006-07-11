Біля кабінету Мороза побилися депутати

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ з’явився в сесійній залі парламенту за 10 хвилин до початку засідання.

Як повідомило УНІАН джерело у ВР, в залу О.МОРОЗУ вдалося зайти після бійки депутатів біля його кабінету.

Як повідомляв УНІАН, депутати від фракції Партії регіонів заблокували у Верховній Раді парламентську трибуну, а також підходи до системи «Рада». За їхніми словами, це зроблено для того, щоб не допустити блокування іншою стороною – БЮТ і «Нашою Україною».