Яценюк: далі пішла гра на нервах

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що він категорично проти розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він є противником розпуску не тільки тому, що є головою ВР, але й з тієї причини, що «це не змінить політичної конструкції в українському парламенті». Він підкреслив: «ми знову будемо бавитись в два, чи три голоси».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що з незрозумілих для нього причин сьогодні були зірвані переговори з врегулюванню ситуації в парламенті. «Я не скажу, що всі засоби і методи остаточно вичерпані, але більшість цих засобів і методів вже залишилися в минулому», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що серед використаних методів - і засідання круглого столу, і напрацювання документів з розблокування ситуації, і узгодження тексту постанови, і проект тексту протоколу порозуміння. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «на превеликий жаль український парламент був, є і залишається, що мені особисто прикро, інструментом політичної боротьби, яка не в стінах парламенту, а політичної боротьби, яка знаходиться зовні».

Він наголошує, що саме це стало причиною того, що не знайдено компромісного рішення. На запитання журналістів, що буде далі, А.ЯЦЕНЮК відповів, «далі пішла гра на нервах – в кого нерви міцніші». Він додав, що ніколи не буде виступати за розпуск парламенту. На його думку, далі буде очікування: «хто зробить перший крок». Він також підкреслив, що завжди готовий зробити такий крок. Він зазначив, що «як писар всіх керівників фракцій» щоденно роздає їм альтернативні і нові проекти постанов. За його словами, сьогодні парламент не може працювати «з-за цяцянок однієї чи іншої фракції». А.ЯЦЕНЮК при цьому підкреслив: «ми знову відступили на декілька кроків назад від знаходження порозуміння в українському парламенті».