Порошенко: Військо здатне і готове захистити кордони України

Як повідомяє прес-служба президента, про це він сказав на нараді з керівниками силових відомств.

"Якщо події почнуть розгортатися всупереч мирному плану, то українські Збройні сили сьогодні готові і здатні дати відсіч", - наголосив президент.

Порошенко підкреслив, що Україна завжди відстоювала позицію мирного врегулювання ситуації на Донбасі і доклала максимум зусиль для того, щоб не допустити ескалації.

Читайте такожПорошенко: У світі зараз немає небезпечнішого місця за Донбас"Ми бачимо вирішення питання окремих районів Донецької і Луганської областей виключно політичним, мирним шляхом. Але сили і засоби для того, щоб захистити державу, в нас на сьогоднішній день є. Порох треба тримати сухим", - наголосив глава держави.

За словами Порошенка, для забезпечення потреб військових вітчизняна економіка працює зараз за принципом "все для фронту, все для перемоги". За останній період, зазначив він, було докладено максимум зусиль для посилення і дооснащення військових у зоні АТО, було поставлено нову техніку, яка дозволить забезпечити ефективний і надійний захист України.

Нагадаємо, раніше прес-секретар глави держави Святослав Цеголко заявив, що Порошенко на нараді із силовиками запевнив у відсутності підстав для паніки.