Порошенко на нараді з силовиками: Підстав для паніки немає
15:20, 14 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко зібрав представників силових структур, щоб повідомити, що підстав для паніки немає.
Президент провів нараду із силовиками / УНІАН
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.
"Сили і засоби, щоб захистити державу в нас є. Жодних підстав, щоб піддаватися паніці, нема", - процитував Цеголко слова Порошенка під час зібрання силовиків.
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У свою чергу силовики доповідають президенту про кроки, здійснені для захисту України.
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