Порошенко на нараді з силовиками: Підстав для паніки немає

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

"Сили і засоби, щоб захистити державу в нас є. Жодних підстав, щоб піддаватися паніці, нема", - процитував Цеголко слова Порошенка під час зібрання силовиків.

Читайте такожПорошенко: У світі зараз немає небезпечнішого місця за ДонбасЗа словами прес-секретаря, глава держави говорив спокійно і впевнено.

У свою чергу силовики доповідають президенту про кроки, здійснені для захисту України.