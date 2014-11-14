Порошенко на нараді з силовиками: Підстав для паніки немає

15:20, 14 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко зібрав представників силових структур, щоб повідомити, що підстав для паніки немає.

УНІАН

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

"Сили і засоби, щоб захистити державу в нас є. Жодних підстав, щоб піддаватися паніці, нема", - процитував Цеголко слова Порошенка під час зібрання силовиків.

Читайте такожПорошенко: У світі зараз немає небезпечнішого місця за ДонбасЗа словами прес-секретаря, глава держави говорив спокійно і впевнено.

У свою чергу силовики доповідають президенту про кроки, здійснені для захисту України.

публикацияСвятослава Цеголко.
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