США вимагають від Росії припинити порушувати «мінські домовленості»

Постійний представник США при ООН Саманта Пауер, виступаючи на прес-конференції в Міністерстві закордонних справ Німеччини в Берліні, заявила, що США разом із Європейським союзом протягом усієї української кризи єдині у своїх вимогах до Росії, передає Радіо Свобода.

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«Наше послання таке: припиніть постійні і невпинні кричущі порушення «мінського протоколу», які здійснюють і Росія, і її маріонетки; припиніть розпалювати вогонь усе новими озброєннями і підтримкою сепаратистам; виведіть усі війська і озброєння з України; відкиньте незаконні «вибори» 2 листопада», – наголосила вона.