Названо найбагатшого нардепа України

Укладачі рейтингу враховували суму грошових заощаджень у банках, готівкою, наданими позиками і криптовалюті.

Найбагатшим народним депутатом став Олександр Урбанський від БПП — він задекларував 2,48 млрд грн.

Про це свідчить електронна декларація нардепа, передає "Новое время".

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Журналісти склали рейтинг найбільш заможних народних депутатів. Враховувалася сума грошових заощаджень у банках, готівкою, наданими позиками і криптовалюте.

Так, лідером став Олександр Урбанський зі своїми 2,48 млрд грн. Лише трохи поступився йому Дмитро Голубов (також фракція БПП). У нього - 2,07 млрд грн. Далі йде Ігор Котвицький ("Народний фронт") - з 0,77 млрд грн. Далі Віталій Хомутинник ("Відродження") - 0,55 млрд грн. І замикає п'ятірку В'ячеслав Богуслаєв (фракція "Воля народу") - 0,52 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, депутат-"імператор" з Одеси задекларував криптовалюту на 3,5 мільярда гривень. Згідно декларації, депутат також володіє автомобілями Hyundai Grandeur 2013 року і Toyota Land Cruiser 1999 року, а власного житла у нього немає.