Депутат-"імператор" з Одеси задекларував криптовалюту на 3,5 мільярда гривень

Згідно з декларацією, депутат також володіє автомобілями Hundai Grandeur 2013 року і Toyota Land Cruiser 1999 року, а власного житла у нього немає.

Депутат Одеської міської ради Дмитро Палпатін задекларував криптовалюту на 3,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація вказана в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, у депутата є криптовалюта (біткоїн, 7711 одиниць), вартість яких станом на 1 серпня 2017 року становила понад 57 млн грн. За поточним курсом біткоїна (близько 7 тис. дол.) - на сьогодні це 3,5 млрд грн.

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Згідно з декларацією, депутат володіє автомобілями Hundai Grandeur 2013 року і Toyota Land Cruiser 1999 року, а власного житла у нього немає.

Депутат є власником двох компаній - «Палпатін фінанс груп» і «АМБ «Палпатін». У минулому році він заробив лише 42,6 тис. грн, отримав 116 тис. грн матеріальної допомоги та 300 тис. грн позики.

У міськраді Палпатін входить у фракцію міського голови Одеси Геннадія Труханова «Довіряй справам».

У декларації він вказав членство в благодійній організації «Благодійний фонд Дмитра Голубова «Манна небесна». (Д. Голубов - депутат Верховної Ради, «БПП»).

На виборах до Верховної Ради в 2014 році Палпатін балотувався під ім'ям Імператор Вікторович. Він також відомий як Дарт Сідіус, герой всесвіту «Зоряних воєн».