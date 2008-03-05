У НУ-НС побачили, як регіонали ломляться у відчинені двері

Фракція «Наша Україна – Народна Самооборона» засуджує ультимативну заяву Партії Регіонів про відмову від участі в роботі парламенту та від переговорів про подолання парламентської кризи.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві НУ-НС.

У документі наголошується, що “завдяки таким діям в Україні вже майже місяць паралізована робота вищого законодавчого органу. Саме через це Верховна Рада не може розглянути важливі законопроекти, передбачені коаліційною угодою та внесені Президентом України як невідкладні”.

Як наголошують автори заяви, “не даючи нам можливості скасувати депутатські пільги та недоторканність, наші опоненти зберігають існування окремої касти, яка може зневажати закон.

Не даючи ліквідувати Тендерну палату – створюють проблеми для мільйонів людей – від школярів до пацієнтів лікарень, що страждають від корумпованої системи державних закупівель.

Не даючи врегулювати земельні проблеми - дозволяють щодня приватизувати за тіньовими схемами українські чорноземи.

Не даючи ухвалити пакет антикорупційних законів – блокують реальну боротьбу з організованою злочинністю.

Не даючи розглядати Податковий Кодекс – консервують одну з найгірших у світі податкових систем.

Не даючи внести зміни до Бюджетного Кодексу – позбавляють місцеве самоврядування можливості отримати реальні права”.

При цьому, наголошують у НУ-НС, “привід, обраний нашими опонентами для блокування цих і багатьох інших законопроектів, є відверто надуманим”. “Вимагаючи приймати рішення про вступ України до НАТО після референдуму, регіонали ломляться у відчинені двері. Бо, по-перше, саме така процедура вступу до Альянсу передбачена угодою про створення коаліції демократичних сил. А, по-друге, ми ще минулої п’ятниці заявили про готовність підтримати компромісну постанову, в якій чітко записано, що Верховна Рада приймає рішення про вступ до НАТО лише за наслідками референдуму”, - наголошують автори заяви і зазначають, що “цю редакцію підтримала і Партія регіонів, яка тепер раптово змінила свою позицію”.

У заяві також зазначається, що “постійна зміна позицій із зовнішньополітичних питань узагалі стала візитною карткою регіоналів. Адже в 2002-2003 роках вони одностайно голосували за вступ України в НАТО, а в 2004 - уряд ЯНУКОВИЧА ставив за мету вступ України до Альянсу не пізніше 2008 року”. Як зауважують автори заяви, “це ще раз підтверджує: питання НАТО не має нічого спільного зі справжніми мотивами поведінки олігархічної опозиції. Сьогодні вони придумали один привід для дестабілізації, а завтра вигадають інший, не менш абсурдний”.

“Партія регіонів цілеспрямовано створює в Україні штучну кризу, - йдеться далі в документі. - Спочатку її депутати просто не реєструвалися у Верховній Раді. Потім – блокували трибуну, ламали меблі та надували кульки. Після цього провели відверто провокаційний і антиукраїнський з’їзд у Сєверодонецьку. Сьогодні – безпричинно вийшли з переговорів про нормалізацію роботи парламенту і так само безпричинно вийшли з Національної конституційної ради, закликавши людей протестувати на вулицях невідомо проти чого”.

“Ткі дії приносять лише шкоду всім громадянам України, незалежно від того, за яку політичну силу вони голосували”, - підкреслюється в документі.

“Для нас очевидно, що справжніми причинами цих дій є нездатність змиритися з поразкою на виборах і прагнення повернути втрачену владу”, - вважають в НУ-НС. І при цьому наголошують: “Якщо Партія регіонів прагне у такий спосіб переформатувати коаліцію, ми заявляємо, що це їй не вдасться. Якщо вони хочуть дострокових виборів, то ми не вбачаємо в таких виборах жодної потреби”.

«Наша Україна – Народна Самооборона» закликає Партію регіонів визнати статус парламентської опозиції, припинити провокаційні дії і разом з коаліцією демократичних сил працювати на благо усього українського народу.