Проти депутатів-сепаратистів відкрито кримінальні справи - СБУ

Про це сказав глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі каналу Інтер.

Зокрема, Наливайченко повідомив, що на сьогоднішній день відкриті та розслідуються кримінальні провадження щодо громадян України Олександра Єфремова, Оксани Калетник, Миколи Левченка, Вадима Колесніченка та інших, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність та конституційний лад країни. Наливайченко повідомив, що провадження ведуться в рамках статті 110 Кримінального кодексу України.

Читайте такожНаливайченко вважає, що екс-голова СБУ в Севастополі

"Ми обґрунтовано їх підозрюємо, будемо за законом переслідувати та передавати справи до суду. Все, риска підведена – буде відповідальність", - пообіцяв Наливайченко.

Він запевнив, що до відповідальності будуть притягнуті всі, хто посягає на територіальну цілісність та конституційний лад України, незалежно він посад та прізвищ. Не уникнути відповідальності й колишнім посадовцям СБУ часів Януковича.

В тому числі, за його словами, постане перед судом і колишній керівник СБУ Олександр Якименко, який переховується від правосуддя в Криму. Наливайченко порадив зраднику Якименку брати квиток і їхати з Севастополя до Києва.