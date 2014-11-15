Проти депутатів-сепаратистів відкрито кримінальні справи - СБУ

02:11, 15 листопада 2014
Політика
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Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження щодо причетності колишніх народних депутатів до посягання на територіальну цілісність України

Наливайченко пообіцяв притягти до відповідальності всіх поплічників Януковича

Про це сказав глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі каналу Інтер.

Зокрема, Наливайченко повідомив, що на сьогоднішній день відкриті та розслідуються кримінальні провадження щодо громадян України Олександра Єфремова, Оксани Калетник, Миколи Левченка, Вадима Колесніченка та інших, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність та конституційний лад країни. Наливайченко повідомив, що провадження ведуться в рамках статті 110 Кримінального кодексу України.

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"Ми обґрунтовано їх підозрюємо, будемо за законом переслідувати та передавати справи до суду. Все, риска підведена – буде відповідальність", - пообіцяв Наливайченко.

Він запевнив, що до відповідальності будуть притягнуті всі, хто посягає на територіальну цілісність та конституційний лад України, незалежно він посад та прізвищ. Не уникнути відповідальності й колишнім посадовцям СБУ часів Януковича.

В тому числі, за його словами, постане перед судом і колишній керівник СБУ Олександр Якименко, який переховується від правосуддя в Криму. Наливайченко порадив зраднику Якименку брати квиток і їхати з Севастополя до Києва.

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