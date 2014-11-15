Наливайченко покликав блогерів працювати в СБУ

Про це Наливайченко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляють "Подробности".

"Ми готові взяти молодих людей, які не піддадуться корупції. Такі люди є. Це Ярослав Антоняк, Денис Казанський, Сергій Іванов, думаю, прийшов час їм працювати в службі на керівних посадах, щоб очищення зі слів перейшло в справу", - сказав чиновник.

Глава Служби безпеки зазначив, що чекатиме заяв блогерів з 17 листопада.

"Чекаю з понеділка, 17 листопада. Люди ці показали себе, вони мають свої організації, вони зробили більше, ніж інші на цих посадах", - зазначив Наливайченко.

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Також, він підкреслив, що на основі інформації від цих блогерів була порушена низка кримінальних справ, за якими ведуться розслідування.

"Нічого не заважало і не заважає нам відкривати кримінальні справи за наводкою цих активістів. Відкрита справу проти Єфремова, проти Левченка, Колесніченка та інших. Всі ці справи відкриті ц розслідуються", - підбив підсумки Наливайченко.