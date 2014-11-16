За добу бойовики майже 30 раз обстріляли українських військових

Про це повідомляє прос-центр АТО. Крім того, за даними прес-служби, залишається точкою напруги район траси Бахмутка. Там вночі бойовики неодноразово відкривали вогонь зі стрілецької зброї по нашим підрозділам, які дислокуються неподалік від Кримського.

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"Удосвіта почали вогневий обстріл використовуючи РСЗВ БМ-21 Град. Напередодні ввечері обстріляли наш блокпост недалеко від Черненко. За добу в результаті обстрілу отримали поранення шестеро українських військовослужбовців. Втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

У той же час, в прес-центрі зазначають, що сили АТО відкривають у відповідь вогонь з метою нейтралізації вогневих точок бандитів, за умови що ці вогневі точки знаходяться за межами населених пунктів і удари не завдадуть шкоди мирному населенню Донбасу.