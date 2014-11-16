Бойовики обстрілюють захисників донецького аеропорту із мінометів
Аеропорт перебуває під контролем українських військових.
Упродовж дня бойовики зосередили мінометний вогонь на позиціях захисників донецького аеропорту, вели вогонь зі стрілецької зброї, зенітних установок ЗУ-23-2.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"Раз за разом вогневі точки бойовиків подавлялись, аеропорт перебуває під нашим контролем. Також під мінометні обстріли потрапили наші підрозділи, що надають підтримку українським кіборгам", - йдеться у повідомленні.
Також прес-центр АТО повідомляє, що залишається напруженою ситуація в районі траси Бахмутка. Протягом дня бойовики вели вогонь по 37 блокпосту та підрозділах, що дислокуються неподалік населених пунктів Трьохізбенка, Станично-Луганське, з танків обстріляли 29 блок пост.
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"Ми продовжуємо проводити контрдиверсійні заходи. Сьогодні о 15.45 розвідувальний підрозділ сил АТО виявив ДРГ противника чисельністю до 8 осіб в районі Орловки. Після вогневого контакту бандити втекли у напрямку Ласточкіно, забравши своїх поранених. Втрат серед українських розвідників немає", - йдеться у повідомленні.