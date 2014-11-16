Бойовики обстрілюють захисників донецького аеропорту із мінометів

Упродовж дня бойовики зосередили мінометний вогонь на позиціях захисників донецького аеропорту, вели вогонь зі стрілецької зброї, зенітних установок ЗУ-23-2.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Раз за разом вогневі точки бойовиків подавлялись, аеропорт перебуває під нашим контролем. Також під мінометні обстріли потрапили наші підрозділи, що надають підтримку українським кіборгам", - йдеться у повідомленні.

Також прес-центр АТО повідомляє, що залишається напруженою ситуація в районі траси Бахмутка. Протягом дня бойовики вели вогонь по 37 блокпосту та підрозділах, що дислокуються неподалік населених пунктів Трьохізбенка, Станично-Луганське, з танків обстріляли 29 блок пост.

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"Ми продовжуємо проводити контрдиверсійні заходи. Сьогодні о 15.45 розвідувальний підрозділ сил АТО виявив ДРГ противника чисельністю до 8 осіб в районі Орловки. Після вогневого контакту бандити втекли у напрямку Ласточкіно, забравши своїх поранених. Втрат серед українських розвідників немає", - йдеться у повідомленні.