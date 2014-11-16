Донорська конференція по Україні пройде в січні-лютому 2015 року

Про це в ексклюзивному інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН повідомив постійний представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв.

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За його словами, зараз ведеться активна підготовка до цього заходу. "Крім того, як вам відомо, група експертів Єврокомісії вже кілька місяців працює в Україні і допомагає нам підготувати Програму економічного розвитку і зростання на 2015-2017 роки. По суті, це буде дорожня карта, згідно якою ЄС і міжнародне співтовариство нам буде надавати донорську допомогу. Очікується, що захід відбудеться в кінці січня, або на початку лютого наступного року в Україні", - сказав український дипломат.

При цьому він зазначив, що для ефективного проведення цього заходу необхідні певні умови. "По-перше, повинен бути підготовлений базовий документ, над яким ми зараз працюємо. По-друге - повинен активно запрацювати національний координаційний механізм в сфері євроінтеграції, який, зокрема, повинен стати двигуном підготовки донорської конференції. По-третє, українська сторона має продемонструвати прогрес у такій сфері, як боротьба з корупцією. Жоден інвестор, жодна європейська країна не дасть нам гроші, якщо у них не буде впевненості, що вони будуть належно використані і не будуть розкрадені, як це було раніше", - сказав Костянтин Єлісєєв.