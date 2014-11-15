Литва пропонує ЄС виділити Україні 30 мільярдів євро
19:52, 15 листопада 2014Політика
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Литовський парламент має намір ініціювати дискусію з Європарламентом, Єврокомісією, лідерами ЄС та іншими відомствами Євросоюзу про виділення Україні 30 мільярдів євро фінансової допомоги на реалізацію нового "Плану Маршалла".
REUTERS
У даний момент передбачено виділення Україні суми в 1 мільярд євро протягом шести років - з 2014 по 2020 рік.
Про це пише "Сегодня".
Раніше лідери ЄС заявляли, що в найближчі кілька років наша країна може отримати від ЄС фінансову допомогу в розмірі 14,5 мільярдів євро.
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У документі литовського парламенту також зафіксовано пропозицію визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями і офіційно надати перспективу членства в ЄС Україні, Грузії та Молдові на саміті Євросоюзу, який відбудеться у 2015 році в Ризі.
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