Кушнарьов чекає, поки відшумить вітер в очереті

Фракція Партії регіонів унеможливить блокування роботи Верховної Ради депутатами з фракцій БЮТ та «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

За його словами, сьогодні не відбувається блокування трибуни ВР фракцією “Регіонів”, це захід, який унеможливлює таке блокування з боку БЮТ та «Нашої України».

Є.КУШНАРЬОВ додав, що «це запобіжний захід Антикризової коаліції з тим, щоб не допустити блокування трибуни та президії з боку БЮТ та «Нашої України».

На запитання журналістів про можливість переголосування за голову ВР Олександра МОРОЗА, оскільки, як стверджують БЮТ та «Наша Україна», воно відбулося із порушенням регламентних норм, Є.КУШНАРЬОВ відповів: «Це вітер в очереті, він швидко пройде».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з самого ранку депутати-“регіонали” заблокували парламентську трибуну та систему “Рада”, щоб не допустити до них депутатів БЮТ та “Нашої України”.