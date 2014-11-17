Порошенко назвав Україну найнебезпечнішим місцем у світі

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє «Українська правда».

"Україна є наразі найнебезпечнішим місцем на світі, навіть небезпечнішим, ніж загроза Ісламської держави і все, що відбувається на Близькому Сході. У моїй країні є тисячі російських солдат, сотні танків, важка артилерія. Це одна з найбільших армій світу, яка погрожує нам і всій Європі", – сказав він.

Читайте такожПорошенко: Україна готова до сценарію повномасштабної війни з Росією

Він також додав, що Україна дотримується усіх пунктів плану про мирне врегулювання ситуації на сході, але Росія постійно його порушує.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що говорити про вступ України до Північноатлантичного альянсу поки зарано. Водночас він зазначив, що існує "перспектива" членства України в ЄС та висловив сподівання на технічну військову допомогу.