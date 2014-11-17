Україні рано думати про вступ до НАТО - Порошенко

Про це повідомляє INSIDER з посиланням на Bild.

"Навіть якби ми поставили питання про вступ України до НАТО, то НАТО до цього було б ще не готове. Коли ми проведемо реформи в Україні та виконаємо всі критерії, тільки тоді ми зможемо запитати у людей в Україні, чи хочуть вони вступу до НАТО", - сказав Порошенко.

Водночас він зазначив, що існує "перспектива" членства України в ЄС та висловив сподівання на технічну військову допомогу.

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"Нам цілком зрозуміло, що ЄС не відправить в Україну солдатів. Але що нам потрібно – це технічна військова допомога", яку, за словами Порошенка, вже надають кілька країн.