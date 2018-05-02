Побиття Найєма в центрі Києва: стан здоров'я нардепа погіршився

Раніше повідомлялося, що поліція оголосила в розшук одного з нападників на депутата Найєма.

Стан здоров'я побитого депутата Мустафи Найєма погіршився, температура тримається другий день.

Про це повідомив брат народного депутата Масі Найєм, передає "112 Україна".

"Зараз забрали направлення на судмедекспертизу. Що стосується стану, йому стало гірше сьогодні, температура 38,5 тримається другий день", – зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України, і оголошено у розшук. Як повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Facebook, що Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.