Побиття Найєма в центрі Києва: стан здоров'я нардепа погіршився

15:52, 02 травня 2018
Політика
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Найєма побили 30 квітня в центрі Києва / фото Інформатор

Про це повідомив брат народного депутата Масі Найєм, передає "112 Україна".

"Зараз забрали направлення на судмедекспертизу. Що стосується стану, йому стало гірше сьогодні, температура 38,5 тримається другий день", – зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України, і оголошено у розшук. Як повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Facebook, що Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.

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Теги: #Київ#нардеп#побиття#Мустафа Найєм