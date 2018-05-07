Поліція надала депутату Найєму охорону

У поліції прокоментували інформацію ЗМІ про те, що депутат попросив про надання йому державної охорони.

Поліція надала охорону народному депутату України від «Блоку Петра Порошенка» Мустафі Найєму, на якого було вчинено напад у центрі Києва 30 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області.

Так, на прохання журналістів, підтвердити інформацію ЗМІ про те, що Найєм попросив державну охорону через погрози, Князєв відповів: «В рамках кримінального судочинства громадянин Мустафа-Масі Найєм забезпечений фізичною охороною працівниками поліції на той період, на який ми будемо рахувати потрібний».

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

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Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків – двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.

5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.