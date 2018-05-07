Поліція надала депутату Найєму охорону
Поліція надала охорону народному депутату України від «Блоку Петра Порошенка» Мустафі Найєму, на якого було вчинено напад у центрі Києва 30 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області.
Так, на прохання журналістів, підтвердити інформацію ЗМІ про те, що Найєм попросив державну охорону через погрози, Князєв відповів: «В рамках кримінального судочинства громадянин Мустафа-Масі Найєм забезпечений фізичною охороною працівниками поліції на той період, на який ми будемо рахувати потрібний».
Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.
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Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків – двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.
3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.
Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.
Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.
5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.