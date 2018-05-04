Побиття Мустафи Найєма: стало відомо про стан здоров'я нардепа

За різними каналами на сім'ю Мустафи виходять представники чеченської громади і намагаються "відмазати" бандитів, які його побили, заявив журналіст.

За словами журналіста Юрія Бутусова, нардеп Мустафа Найєм отримав важкі травми внаслідок нападу на нього в центрі Києва.

"Після детального обстеження з'ясувалося, що у Мустафи одразу два переломи, і дуже небезпечних. Перелом щелепи і перелом гайморової пазухи. Струс мозку. Майже весь час до нього заходять лікарі", - пише Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

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Нагадаємо, конфлікт стався близько 17:30 понеділка, 30 квітня, біля Бесарабського ринку в центрі Києва. Найєм рухався власним автомобілем у напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав "Мерседес", почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в щелепу. Зловмисники з місця події зникли. Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план "Перехоплення". Трьох затримали. Чоловіка, який вдарив нардепа Найєма, ще розшукують. Найєма забрали "швидкою" до лікарні.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції м. Києва розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає нападникам до чотирьох років позбавлення волі.

Згодом, після проходження Найємом огляду у лікарні, у нього встановили тілесні ушкодження, поліція відкрила додаткове кримінальне провадження за статтею "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

У середу, 2 травня, суд обрав одному з затриманих - Магомеду Саітову - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сам він на суді заявив, що "ніхто не хотів бійки". Згодом під нічний домашній арешт відправили ще двох учасників бійки.