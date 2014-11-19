За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, ще 13 поранені

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Усіх поранених направлено у лікарні. Все необхідне для їх одужання є», - повідомляють у прес-центрі.

У той же час, учора було доставлено гуманітарний вантаж мешканцям населеного пункту Булавінське. Місцеві жителі отримали продукти та речі першої необхідності.

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«А терористи в той же час вели артилерійський та мінометний вогонь по поселку. Також, під обстріли потрапили наші підрозділи в районі Углегорська, Каменки, Нікішного, Малоорловки та Майорська», - повідомляє прес-центр.

Раніше повідомлялось, що 43 рази протягом доби терористи порушували умови припинення вогню.