За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, ще 13 поранені
07:47, 19 листопада 2014Політика
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За добу в боях із терористами Україна втратила двох військовослужбовців, ще тринадцять отримали поранення різного ступеня важкості.
Усіх поранених направлено у лікарні / УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Усіх поранених направлено у лікарні. Все необхідне для їх одужання є», - повідомляють у прес-центрі.
У той же час, учора було доставлено гуманітарний вантаж мешканцям населеного пункту Булавінське. Місцеві жителі отримали продукти та речі першої необхідності.
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«А терористи в той же час вели артилерійський та мінометний вогонь по поселку. Також, під обстріли потрапили наші підрозділи в районі Углегорська, Каменки, Нікішного, Малоорловки та Майорська», - повідомляє прес-центр.
Раніше повідомлялось, що 43 рази протягом доби терористи порушували умови припинення вогню.
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