Бойовики за добу понад 40 разів обстріляли українських військових

43 рази протягом доби терористи порушували умови припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З РСЗВ БМ-21 Град вели вогонь по нашим підрозділам, що захищають трасу стратегічного значання Бахмутка. Вибухи було чути поблизу Донецьке, Сокольники, перехрестя доріг Фрунзе-Кримське. «Градами» накрили наш блокпост в районі Щастя», - йдеться в повідомленні.

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Також вночі продовжилась битва за Донецький аеропорт. Не зважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об’єкт, українські бійці встояли.

«Терористи істерично здійснюють лобові атаки, ведуть артилерійський вогонь по нашим підрозділам неподалік Гранітного, натомість наша артилерія понад сорок разів завдала вогневих уражень противнику, подавляючи вогневі засоби терористів», - повідомляє прес-центр.

Наразі інформація про їх втрати уточнюється.