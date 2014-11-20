Екс-регіоналу, сину командира УПА і лідеру кримських татар пропонують разом привести Раду до присяги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови ВР.

Зокрема, Турчинов запропонував Підготовчій депутатській групі розглянути можливість, щоб відкриття першого засідання парламенту VIII скликання та приведення депутатів до присяги було здійснено не одним найстаршим депутатом, яким є 81-річний екс-регіонал Звягільський, а «трьома поважними представниками різних частин України».

Читайте такожЦВК назвала першого депутата нової РадиТурчинов пояснив, що логічно було б залучити до відкриття першого засідання парламенту VIII скликання не лише «представника Сходу Юхима Звягільського, а й представника Заходу - Юрія Шухевича та відомого громадського діяча, представника Автономної Республіки Крим та кримськотатарського народу - Мустафу Джемілєва».

«Це не суперечить Конституції та Регламенту Верховної Ради України. Більше того, приведення до присяги парламентаріїв саме цими трьома депутатами продемонструвало б єдність українського народу і зняло б багато негативних суперечок, які лунали навколо цього питання», - підсумував Турчинов.