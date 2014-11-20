Порошенко у Молдові поклав квіти до пам’ятника Шевченку

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент відвідав будинок Спілки українців Молдови «Заповіт», який називають ”Український дім”. Порошенко залишив запис у книзі почесних гостей.

Спілкуючись з представниками української громади в Національному театрі імені Васілє Алєксандру, президент подякував за відданість традиціям духовності та культури українського народу.

”Україна має кардинально змінити ставлення до українців, які мешкають у Молдові”, – сказав глава держави. За словами Порошенка, потрібно не лише зберегти культуру і мову, а й зробити все, щоб кордонів між нашими двома країнами не було. ”Це можливо лише за однієї умови: спільному русі та членстві в Європейському Союзі”, – наголосив президент.

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Під час спілкування, зокрема, піднімалися питання обміну студентами, створення україномовного телеканалу, відновлення кафедри української мови та українознавства в університеті Кишинева. Наприкінці зустрічі всі присутні разом з президентом заспівали гімн України, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, у Молдові мешкає близько 600 тис. українців по обидва береги Дністра.

Разом з Порошенком у зустрічі також взяв участь молдовський прем`єр-міністр Юріє Лянке.