Порошенко при покладанні квітів до пам'ятника Небесній сотні поспілкувався з родичами загиблих

Про це повідомляє сайт телеканалу 112 Україна.

Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і спікер парламенту Олександр Турчинов на честь Дня гідності і свободи прибули на вулицю Інститутську для покладання квітів до Хреста Небесної сотні на честь загиблих під час Майдану.На Інститутській їх зустріли родичі загиблих

Читайте такожСім'ї 91 героя Небесної сотні отримали допомогу в розмірі майже 122 тисячі гривеньКоли Порошенко підійшов до людей і викрикнув гасло "Слава Україні", деякі присутні стали з обуренням висловлювати президенту ряд претензій. Коли напруга дещо спала, люди почали задавати главі держави питання і висловлювати невдоволення вже в спокійному тоні. Його просили не забувати про постраждалих, запитували, коли буде допомога, коли буде особливий статус для поранених.

Президент України Петро Порошенко пообіцяв родичам загиблих підписати указ про присвоєння звання Героя України бійцям "Небесної сотні".