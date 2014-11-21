Порошенко вирішив присвоїти звання Героїв України Небесній сотні
Сьогодні Президент України Петро Порошенко вирішив присвоїти звання Героїв України Небесній сотні.
"Президент України прийняв рішення присвоїти звання Героя України всім Героям Небесної Сотні. Про це він повідомив родичам загиблих", - повідомив у Twitter прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.
Президент України прийняв рішення присвоїти звання Героя України всім Героям Небесної Сотні. Про це він повідомив родичам загиблих
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 21, 2014
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Нагадаємо, під час найбільш масових акцій протесту в історії України 18-20 лютого 2014 року на вул. Інститутській силовики застрелили більш ста беззбройних учасників акцій протесту. Пізніше їх стали називати Небесна Сотня.
Раніше УНІАН повідомляв, що 20 листопада Київрада перейменувала вулицю Інститутську в Києві на алею Героїв Небесної Сотні.