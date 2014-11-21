Порошенко вирішив присвоїти звання Героїв України Небесній сотні

"Президент України прийняв рішення присвоїти звання Героя України всім Героям Небесної Сотні. Про це він повідомив родичам загиблих", - повідомив у Twitter прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Президент України прийняв рішення присвоїти звання Героя України всім Героям Небесної Сотні. Про це він повідомив родичам загиблих — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 21, 2014

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Нагадаємо, під час найбільш масових акцій протесту в історії України 18-20 лютого 2014 року на вул. Інститутській силовики застрелили більш ста беззбройних учасників акцій протесту. Пізніше їх стали називати Небесна Сотня.

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 листопада Київрада перейменувала вулицю Інститутську в Києві на алею Героїв Небесної Сотні.