У Сімферополі за день затримали більше 100 осіб через "неслов'янську" зовнішність

За інформацією яку Кримської польовий місії з прав людини повідомили очевидці, принаймні двох затриманих побили, повідомляє Громадське радіо.

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Представникам КПМ вдалося поспілкуватися із затриманими на центральному ринку Сімферополя 21 листопада. Зібравши отриману інформацію правозахисники з'ясували наступне.

Затримання проходили в три етапи. Перший близько 9:00, другий приблизно в 10:00 і третій з 12:00 до 13:00. Затримання проводили люди в цивільному в супроводі автоматників у масках і в темно-коричневій формі без розпізнавальних знаків.

Люди в штатському представлялися співробітниками управління з протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Ввічливо пропонували пройти в автобус. Причину затримання самі не називали.

Але на запитання про причини затримання відповідали, що є інформація про замінування будівлі прокуратури, і вони затримують всіх підозрілих до з'ясування особистості. Основна частина затриманих покупці ринку, але затримували також і продавців. Всього за свідченням очевидців затримали не менше 100 осіб. З них тільки близько 15 «слов'янської зовнішності».

«В автобусі до людей перестали ввічливо ставиться. Двох осіб, які зажадали що б їх випустили в туалет, прикували наручниками і побили.

Всіх затриманих відвезли в управління з протидії екстремізму. Там їх завели в підвал, зняли відбитки пальців, взяли аналіз слини і сфотографували. Після цього тих, у кого були паспорти відпустили. Іншим запропонували зателефонувати родичам або знайомим з проханням привезти паспорти. Водійські посвідчення в розрахунок не приймалися. Перших людей почали випускати приблизно через дві години після приїзду в управління»,- повідомляють очевидці затримань.

Багатьом із затриманих, за їх словами, перед тим як відпустити, пропонували підписати документ, що вони не мають претензій до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що 15 листопада около14:00 на ринку «Локомотив» у Сімферополі затримали близько 60 осіб, за ознакою «неслов'янської» зовнішності. Деяким з них, надалі, пред'явлено обвинувачення за порушення режиму перебування в РФ.