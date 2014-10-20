В окупованому Криму створюють проросійське об'єднання кримських татар

Про це повідомив один з ініціаторів створення «Къырым» - віце-спікер кримського парламенту, член Меджлісу кримськотатарського народу Ремзі Ільясов на прес-конференції у Сімферополі 20 жовтня, пише Крым.Реалии.

За його словами, новий рух, що створюється у рамках правового поля Росії, не протиставляє себе Меджлісу і буде працювати із владою Криму та федеральною владою Росії для вирішення проблем кримських татар, одна з головних цілей «Къырым» - розробка концепції розвитку народу до 2020 року.

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«Меджліс кримськотатарського народу загруз безрезультатно в дискусіях, ну, а час нещадний - життя дуже інтенсивно змінюється, приймаються оперативні рішення, які впливають у цілому на життя всіх кримчан і, звісно, кримських татар. Ще не всі співвітчизники відчувають необхідність цих контактів (із владою - ред.), але ми твердо впевнені у правильності свого вибору. Спільно із владою ми можемо знайти шляхи вирішення проблем кримських татар», - сказав Ільясов.

«Къырым» не створюється як альтернативна структура чинними формам консолідації самоврядування кримських татар, серед нас є і члени Меджлісу, і делегати Курултаю. Ми поділяємо багато задекларованих у минулому Курултаєм ідей та принципів у справі відновлення і захисту прав кримськотатарського народу. Сьогодні кожен делегат повинен сам задуматися, що треба робити надалі, та й сам Курултай, по всій видимості, теж має бути більш відповідальним у прийнятті своїх рішень», - зазначив віце-спікер так званої Держради Криму.

Ще один член меджлісу - юрист Тейфук Гафаров повідомив, що до грудня «Къырым» проведе 5-6 зібрань у регіонах півострова, там обговорять статут нової організації, а також оберуть делегатів на з'їзд.

У цілому, за словами Ільясова, «Къырым» має намір «охопити своєю діяльністю» 10 суб'єктів: Крим, Севастополь, Краснодарський край, Татарстан, Башкортостан, Ростов-на-Дону, Самару, Москву, Московську область та Санкт-Петербург.

За його словами, «двері» «Къырым» відкриті як для окремих активістів, так і для громадських організацій.

Раніше УНІАН писав, що кримські татари будуть обирати новий Меджліс у Стамбулі.