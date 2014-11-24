Активіст закликав політиків долучатися до відкритого процесу у справі Гонгадзе

Про це написав у своєму Facebook журналіст та громадський діяч Олексій Подольський, повідомляє Обозреватель.

"У понеділок, 24 листопада, у Київському апеляційному суді починається новий етап процесу над Пукачем, який ми зобов’язані нарешті зробити початком кримінального переслідування Леоніда Кучми. Того самого Кучми, що заснував у новітній Україні систему політичного насильства, виростив цілі покоління сучасних олігархів, корупціонерів та терористів", - пише Подольський.

Читайте такожАпеляційний суд призначив розгляд справи Пукача на 24 листопада

За його словами, перший номер з "корупційно-терористичної школи" Кучми – Віктор Янукович.

"Усвідомимо: без прискіпливого слідства і процесу над Кучмою справжнє засудження Януковича неможливе. Неможливі: злам злочинної системи, рятівні реформи та взагалі – європейське майбутнє України", - наголошує активіст.

Подольський звертається до політиків, які, за його словами, робили політичну кар’єру на справі Гонгадзе, "бути у перших рядах боротьби" за відкритий процес у справі Гонгадзе.

Зокрема, він звертається до Юрія Луценка, Юлії Тимошенко, Ганни Гопко, Олега Ляшка, Олександра Турчинова, а також до Мустафи Найєма та Сергія Лещенка.

"Сподіваюсь, що Ви знайдете аргументи, аби вислизнути з-під пана Пінчука, перед яким маєте ті чи інші незручності, адже, погодьтесь: Україна понад усе", - зауважує активіст.

"Окремо звертаюсь до пана Яреми, що тепер на місці тих, хто фальшував справу Гонгадзе до нього. Вам, шановний, буде важче. І не тому, що ви не зможете захистити Кучму за відповідну плату. А тому, що Вам не від’їхати від народного правосуддя ані у Ізраїль, як робив пан Піскун, ані у Московію, як пан Пшонка. Росіяни не візьмуть як "бандерівця", а на заході не спасатимуть корупціонера. Тож думайте і рахуйте своєчасно: брати чи не брати. А якщо вже помилились, то було б обачно завчасно повернути", - підкреслює Подольський.