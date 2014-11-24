Чиновників, яких призначив Порошенко, перевірять на предмет люстрації

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з розпорядженням, перевірка в рамках закону про люстрацію щодо перших заступників та заступників голови Служби безпеки України, начальників відповідних підрозділів Центрального управління СБУ, генерального прокурора України розпочинається з 24 листопада 2014 року.

З 1 грудня 2014 року має розпочатися перевірка голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зв'язку та інформатизації, у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, глави Адміністрації президента України, керівника Державного управління справами, голів місцевих державних адміністрацій.

Визначені структурні підрозділи Адміністрації президента України, які відповідатимуть за проведення перевірки.

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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня набув чинності закон «Про очищення влади» (люстрацію). Закон визначає очищення влади (люстрацію) як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року найвищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних посадовців, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 5-ти або 10-ти років.