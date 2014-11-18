В СБУ хочуть люструвати осіб, які працювали у КДБ, та корупціонерів часів Януковича
В СБУ створено і працює Громадська рада, яка допомагатиме проводити очищення всередині відомства.
У Службі безпеки України з 23 листопада розпочинається люстраційна перевірка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання журналістів.
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За його словами, перевірці підлягатимуть ті люди, які свого часу працювали в КДБ, а також скоювали корупційні діяння за часів режиму екс-президента Віктора Януковича.
Наливайченко нагадав, що з того часу як він очолив СБУ, зі служби було звільнено понад 2,5 тисячі співробітників, у тому числі 108 осіб керівної ланки.
Наливайченко зазначив, що в СБУ створено і працює Громадська рада, яка допомагатиме проводити очищення всередині відомства.