Російський журналіст, який нагородив Путіна "Золотою клізмою", просить притулку в Німеччині
10:27, 25 листопада 2014Політика
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Журналіст петербурзького телеканалу «100ТВ» Артур Ахметгалієв просить політичного притулку в Німеччині.
Артур Ахметгалієв / 100tv.ru
У своїх репортажах Ахметгалієв регулярно порушував проблему порушення прав ЛГБТ-спільноти в Росії, повідомляє Радіо Свобода.
Проблеми у нього почалися після оприлюднення сюжету про антипремії «Золота клізма». Серед лауреатів був названий президент Росії Володимир Путін, нагороджений за «найвище заступництво» гомофобії в країні.
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Журналіст неодноразово отримував погрози під час ЛГБТ-акцій, з погрозами йому телефонували невідомі, траплялися зіткнення з агресивно налаштованими активістами.
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