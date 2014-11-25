Російський журналіст, який нагородив Путіна "Золотою клізмою", просить притулку в Німеччині

У своїх репортажах Ахметгалієв регулярно порушував проблему порушення прав ЛГБТ-спільноти в Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Проблеми у нього почалися після оприлюднення сюжету про антипремії «Золота клізма». Серед лауреатів був названий президент Росії Володимир Путін, нагороджений за «найвище заступництво» гомофобії в країні.

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Журналіст неодноразово отримував погрози під час ЛГБТ-акцій, з погрозами йому телефонували невідомі, траплялися зіткнення з агресивно налаштованими активістами.