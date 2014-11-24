Путін зізнався, що Росія формує в окупованому Криму угруповання військ

18:37, 24 листопада 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що послідовно формує угруповання військ в окупованому Криму.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС.

Путін також нагадав, що згідно з раніше ухваленим рішенням, з 1 грудня цього року на базі Північного флоту почне діяти нове об'єднане стратегічне командування в арктичній зоні.

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Раніше Путін заявив, що в ситуації з Кримом було прийнято стратегічне рішення. На його думку, в питанні Криму позиція Росії сильніше за інших, тому що російська сторона права, а "сила в правді".

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