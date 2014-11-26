Білорусь затвердила угоду про демаркацію держкордону з Україною

Про це повідомили в середу в прес-службі білоруського уряду.

"Міністерству закордонних справ доручено направити повідомлення про виконання Республікою Білорусь внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності зазначеної угоди", - наголошується в документі.

Білорусько-українську угоду, яким затверджується Положення про демаркацію держкордону з Україною, було підписано 30 липня 2014 року в Чернігові. "Положення визначає порядок демаркації державного кордону між країнами і є правовою основою діяльності спільної білорусько-української демаркаційної комісії", - зазначили ТАСС в Госприкордонкомітеті (ЦПК) Білорусі. Там пояснили, що документом передбачається порядок позначення державного кордону та винесення його позначення безпосередньо на місцевість.

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Як повідомлялося раніше, Кабмін України 12 листопада також затвердив угоду про положення про демаркацію держкордону.

Загальна протяжність державного кордону між Білоруссю і Україною становить близько 1084 км Договір між країнами про державний кордон був підписаний 12 травня 1997 року в Києві, проте парламент Білорусі ратифікував його лише в 2013 році. З 24 червня 2014 року спільні робочі групи приступили до винесення з карти на місцевості державного кордону між Білоруссю та Україною.

У Білорусі раніше було спрощено деякі процедури для проведення демаркації кордону з Україною. Президент Олександр Лукашенко 1 вересня 2014 року підписав указ "Про демаркацію Державного кордону Республіки Білорусь з Україною".